Российская авиакомпания S7 отменяет все международные рейсы с 5 марта

Авиакомпания отменила все свои международные рейсы.

Соответствующим заявлением она поделилась в своем телеграмм-канале.

"С 5 марта S7 Airlines вынуждена отменить все рейсы по международным направлениям. Пассажиры отмененных рейсов получают уведомления от авиакомпании, наши специалисты работают с ними в представительствах S7 Airlines. Они помогают туристам вернуться домой на рейсах авиакомпаний-партнеров. Также пассажиры отмененных международных рейсов могут оформить полный возврат стоимости билета после получения смс об отмене рейса", - говорится в заявлении.

Напомним, что ранее из-за санкций и войны против Украины S7 Airlines отменила международные рейсы по ряду направлений, среди которых были и страны Европы: Австрия, Болгария, Германия, Греция, Испания, Италия, Кипр, Молдова, Франция.