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Российская авиакомпания S7 отменяет все международные рейсы с 5 марта

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Авиакомпания отменила все свои международные рейсы.

Соответствующим заявлением она поделилась в своем телеграмм-канале. 

"С 5 марта S7 Airlines вынуждена отменить все рейсы по международным направлениям. Пассажиры отмененных рейсов получают уведомления от авиакомпании, наши специалисты работают с ними в представительствах S7 Airlines. Они помогают туристам вернуться домой на рейсах авиакомпаний-партнеров. Также пассажиры отмененных международных рейсов могут оформить полный возврат стоимости билета после получения смс об отмене рейса", - говорится в заявлении.

Напомним, что ранее из-за санкций и войны против Украины S7 Airlines отменила международные рейсы по ряду направлений, среди которых были и страны Европы: Австрия, Болгария, Германия, Греция, Испания, Италия, Кипр, Молдова, Франция.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 3 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • личного состава – около 9000 человек,
  • танков ‒ 217,
  • боевых бронированных машин – 900,
  • артиллерийских систем – 90,
  • РСЗО - 42,
  • средства ПВО – 11,
  • самолетов – 30 ед (информация уточняется),
  • вертолетов – 31 (информация уточняется),
  • автомобильной техники - 374,
  • легкие скоростные катера - 2,
  • цистерн с ГСМ – 60,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3.

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