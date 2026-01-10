Российская ракета "Орешник" может достичь большей части Европы – военный аналитик раскрыл опасность

Ракета / © Getty Images

Реклама

Включение Россией баллистической ракеты средней дальности «Орешник» в последние комбинированные удары по Украине вызвало серьезную обеспокоенность далеко за пределами украинского фронта. Атака по Львову 8 января поставила перед Европой и НАТО неотложные вопросы безопасности и эффективности существующих систем обороны.

Об этом пишет Sky News.

Гиперзвуковая ракета, теоретически способная нести ядерный заряд, была запущена по Львову в рамках интенсивной ночной атаки. В общей сложности враг использовал 278 ракет и беспилотников, накрыв огнем западную, центральную и юго-восточную части Украины.

Реклама

Хотя физические разрушения во Львове ограничились цехом госпредприятия, эксперты отмечают: значение этой атаки в ее символизме и географии. Ракета попала в объект инфраструктуры примерно в 60 км (40 миль) от польской границы.

«Это приближает применение такой системы к территории НАТО еще больше, чем предварительный удар по Днепру в ноябре 2024 года», — отмечают обозреватели.

10 минут в Британию: характеристики «Орешника»

Главная опасность ракеты — ее скорость и дальность. Чем быстрее летит ракета, тем меньше времени у систем ПВО на ее обнаружение и перехват.

Дальность ракеты составляет до 5500 км, что позволяет получить до большей части Европы.

Реклама

По оценкам Королевского института объединенных служб (RUSI), баллистическая ракета с такими характеристиками при запуске с запада РФ может достичь Великобритании в течение 10 минут.

Эксперты фиксируют тревожную тенденцию. Если раньше Украине удавалось перехватывать около 80% враждебных целей, то к последнему кварталу 2025 года этот показатель упал до 54%. Гиперзвуковые комплексы типа «Орешника» созданы именно для того, чтобы еще больше снизить эффективность противовоздушной обороны.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига уже назвал «Орешник» серьезной угрозой для европейской безопасности. Некоторые аналитики предполагают, что это может быть модификация ракеты РС-26 «Рубеж», которую Путин пытается представить как новейшую разработку.

Предупредительный выстрел Кремля

Специалисты в области обороны убеждены: демонстрация возможностей ракеты — скорости, дальности и живучести — является настоящим посланием Москвы.

Реклама

Атака произошла на фоне изменений в ядерной доктрине РФ.

Москва предупредила, что любые военные объекты Великобритании или Франции в Украине станут «законными целями».

«Орешник» позиционируется как оружие, способное разрушать подземные бункеры.

Хотя последний удар, вероятно, по словам экспертов, был нанесен инертными боеголовками (без взрывчатки), это лишь усиливает шантаж Кремля. Путин демонстрирует готовность повышать ставки, пытаясь вынудить НАТО отказаться от поддержки Украины.

Напомним, авиаэксперт Валерий Романенко заявил, что угроза повторных ударов ракетой «Орешник» в ближайшие месяцы минимальна. По его словам, у России нет возможности для серийного производства этих ракет и использовала их скорее как демонстрацию силы. Со ссылкой на данные ГУР эксперт отметил, что у Кремля могло быть не больше двух таких ракет, одна из которых уже применена, а создание новых займет длительное время.