Российская делегация прибыла на переговоры в Стамбул — СМИ

Российская делегация прибыла на переговоры в Стамбул — СМИ

Переговоры между РФ и Украиной намечены на 29-30 марта.

Самолет с российской делегацией, которая примет участие в переговорах с Украиной о прекращении войны, приземлился в турецком городе Стамбул.

Об этом сообщает турецкое издание Sabah.

Отмечается, что российские дипломаты прибыли на самолете Туполев Ту-204-300, после обеда 28 марта самолет приземлился в аэропорту Стамбула имени Ататюрка.

Как ранее информировал Давид Арахамия, украинские дипломаты прибудут где-то около 21. Переговоры распочнутся завтра, 29 марта, в 10 утра.

Ранее член украинской делегации на переговорах Давид Арахамия сообщал, что следующий раунд переговоров Украины и России проведут в Турции 28-30 марта. Однако впоследствии объяснил, что из-за логистических трудностей прибытия ожидается, что переговоры будут перенесены на 29 марта.

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