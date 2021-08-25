Российская делегация в ТКГ включила в свой состав осужденную за терроризм: кто такая Майя Пирогова

Российская делегация в ТКГ включила в свой состав осужденную за терроризм: кто такая Майя Пирогова

Украинская сторона расценивает этот шаг как попытку сорвать переговоры и консультации, в частности, по обмену пленными.

Украинская делегация в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по ситуации в Донбассе назвала попыткой сорвать переговоры и консультации привлечение к работе в составе российской делегации гражданки Украины Майи Юрьевны Пироговой, осужденной в Украине за терроризм.

Об этом сообщили в официальном Telegram-канале украинской делегации в ТКГ.

Представители украинской делегации подчеркнули, что техническое сообщение об этом шаге поступило менее чем за сутки до начала заседания, а также напомнили, что не проводят консультации с лицами, осужденными за терроризм.

Также читайте В ТКГ обменялись обновленными списками разыскиваемых лиц, но заявили об отсутствии прогресса в других вопросах

"Таким образом российская делегация пытается переложить свою непосредственную и единоличную ответственность за последовательный срыв решения гуманитарных вопросов, например обмен лицами, удерживаемыми в связи с конфликтом, разблокирование работы КПВВ с российской стороны и т.д.", — говорится в сообщении.

Украинская делегация заявила, что рассматривает этот шаг как сознательную попытку сорвать консультации, напомнив, что уже был такой опыт блокирования российской делегацией работы политической подгруппы.

Майя Пирогова — 56-летняя жительница Донецка, занимает должность "директора департамента государственной информационной политики Министерства информации" в террористической организации "ДНР".

Шевченковский районный суд города Черновцы 26 июня 2018 заочно приговорил ее к 10 годам заключения за ст.258-3 ч. 1 УК Украины (создание террористической группы или террористической организации). В суде было доказано, что действия Пироговой направлены на "нарушение общественной безопасности, устрашение населения, международные осложнения, пропаганду и распространение идеологии терроризма, а также влияние на принятие решений органами государственной власти и органами местного самоуправления Украины".

Напомним, в марте этого года украинская делегация в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по ситуации в Донбассе заявила, что не будет участвовать в переговорах в присутствии осужденного в Украине за терроризм и разыскиваемой гражданки Майи Пироговой.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку