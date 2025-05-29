Колебания Вашингтона по поддержке Киева только подбодрило российского диктатора / © Associated Press

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Делегация россиян в Стамбуле нагло заявила украинской стороне, что заберет Сумскую и Харьковскую области.

Об этом говорится в материале The Financial Times со ссылкой на источники.

«Хотя лидеры Украины продолжают настаивать на 30-дневном прекращении огня, многие уже потеряли иллюзии относительно быстрого окончания войны в Украине», — пишет Financial Times со ссылкой на украинских чиновников и военных.

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По их словам, Россия не демонстрирует никаких признаков уменьшения военных нападений или реальных уступок. А недавние переговоры в Турции свидетельствуют о том, что мир остается далекой перспективой.

«Там главный переговорщик России предупредил, что они могут снова вторгнуться и захватить северные регионы Украины — Сумскую и Харьковскую области, по словам украинского чиновника. Через несколько дней, во время визита в российскую Курскую область, где украинские силы были вытеснены, президент РФ Владимир Путин одобрительно ответил на слова местного чиновника, который сказал, что соседняя Сумщина «должна быть нашей», — говорится в материале.

Позже Путин объявил, что его силы «создают зону безопасности» вдоль украинской границы — термин, который ранее использовался для обозначения приграничных вторжений.

Так что колебания Вашингтона относительно поддержки Киева только подбодрили российского диктатора.

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«После длительного разговора с Путиным президент США сообщил Владимиру Зеленскому, что обе стороны должны самостоятельно договориться об условиях мирного соглашения», — добавили в FT.

Что говорят в Европе

Европейские правительства также медленно выполняют обещания по укреплению безопасности, в частности, по предложенной «силе заверения», которая еще не является реализованой, и многие в Киеве опасаются, что она никогда не осуществится, пишет издание.

Со ссылкой на слова Егора Фирсова, народного депутата и командира подразделения беспилотников в 109-й бригаде Украины, FT пишет, что пора Украине столкнуться с «жесткой реальностью» относительно того, что уверенность России может превзойти единство Запада.

«Путин убежден, что может сломать Украину. Он просто верит, что наша полная капитуляция — это только вопрос времени… США могут прекратить свою помощь в любой день. Он считает Европу слабой и нерешительной», — отметил Фирсов.

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Тем временем на более чем 1000-километровой линии фронта в Украине война становится все более жесткой.

«Москва перегруппировывается и готовится к новому большому наступлению в ближайшие месяцы», — говорится в материале издания.

Напомним, идея захватить "как минимум Сумы" прозвучала от главы Глушковского района Павла Золотарева. По его словам, жители его района не могут «жить как на полуострове». Путин не возразил.

Также говорилось о том, что в России заявили о желании создать буферную зону, которая охватывала бы приграничные территории Украины. В общей сложности речь идет о шести областях.

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