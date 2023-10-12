Российская ДРГ ночью прорывалась к одному из объектов критической инфраструктуры в Сумской области: Наев рассказал детали

Сегодня, 12 октября, российские диверсанты пытались прорваться в Украину со стороны Сумской области.

Вражеская группа из восьми человек пыталась попасть в Украину на границе Сумской области и добраться до одного из объектов гражданской критической инфраструктуры.

Об этом сообщил командующий Сил обороны Украины Сергей Наев.

"Сегодня в полночь в ходе выполнения задач на наблюдательном посту, бойцы бригады территориальной обороны, выполняющие задачи в районе Сумской территориальной общины, обнаружили диверсионную разведывательную группу противника из 8 человек", — говорит он.

Диверсанты пытались пересечь государственную границу Украины и надеялись продвинуться дальше в направлении одного из объектов гражданской критической инфраструктуры.

"По противнику было нанесено огневое поражение артиллерийским и минометным подразделениями. Понеся боевые потери диверсионная группа отошла. Потери среди украинских военнослужащих отсутствуют", — отметил Наев.

Он также добавил, что в северной операционной зоне наиболее опасными направлениями по применению диверсионно-разведывательных сил врага остаются Черниговский и Сумский.

"За последние два месяца было зафиксировано более десяти попыток пересечь государственную границу Украины. Попытки были недопущены", – добавил Наев.

Российская ДРГ пыталась прорваться в Сумскую область: Наев рассказал детали

Ранее сообщалось, что в Сумской области россияне готовятся проводить новые диверсии. Спецподразделения главного управления генштаба ВС РФ прибыли в Белгородскую область для организации диверсий. Их фиксируют группами по 10 человек на внедорожниках.

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