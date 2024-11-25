Российская ДРГ попыталась прорвать границу на Харьковщине: подробности от ГВА

Местные власти заметили, что время от времени враг пытается "прощупывать" позиции украинских войск, посылая своих диверсантов.

Российская диверсионно-разведывательная группа в ночь на 25 ноября пыталась прорвать границу в Харьковской области в районе КПП Гоптовка – Нехотеевка. Украинские защитники остановили эту попытку врага.

Об этом сообщил начальник Дергачевской городской военной администрации Вячеслав Задоренко.

Глава ГВА проинформировал о ситуации на границе Дергачевского района с Россией, "поскольку новость о недавней атаке оккупантов начинает вызывать общественный резонанс".

Так, в ночь на 25 ноября малочисленная российская ДРГ пыталась совершить прорыв границы в районе контрольно-пропускного пункта Гоптовка – Нехотеевка. Украинские войска остановили вражескую группу.

"Часть диверсантов удалось ликвидировать, другие отступили назад в Белгородскую область", – отметил Задоренко.

Он сообщил, что время от времени российские войска пытаются "прощупывать" позиции украинских бойцов, посылая своих диверсантов. По словам главы ГВА, это событие свидетельствует о прочности украинской обороны и слаженных действиях ВСУ по ликвидации оккупантов.

"Россияне не проводят и не пытаются проводить активное наступление на Дергачевском направлении, достаточного для этого количества сил на границе не фиксируется. Поэтому я прошу всех не поддаваться панике, доверять официальным источникам и проверенным средствам массовой информации", – призвал Задоренко.

Карта с местом, где пыталась прорваться российская ДРГ в Харьковской области/Фото: Вячеслав Задоренко

К слову, командир роты батальона ударных БпАК "Ахиллес", лейтенант Антон Шмагайло сообщил, что российским войскам удалось подойти к реке Оскол к югу от Купянска, и таким образом рассечь пополам плацдарм ВСУ. Задача врага – захватить город к новому году.

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