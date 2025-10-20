- Дата публикации
- Война
- 1005
- 2 мин
Российская ДРГ проникла в центр Покровска и убила гражданских: что сделали украинские военные
Российскую ДРГ в Покровске уже ликвидировали украинские защитники. Оборона города усилена дополнительными силами и средствами.
Накануне российская диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) смогла проникнуть в центр Покровска, где убила нескольких мирных жителей. Украинские защитники обнаружили захватчиков и уничтожить их.
Об этом сообщил 7-й корпус быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск ВСУ.
Российская ДРГ на днях сумела проникнуть в центр Покровска и во время своего продвижения в районе железнодорожного вокзала убила нескольких гражданских жителей.
Объединенная ударно-поисковая группа Сил обороны Украины нашла этих оккупантов и ликвидировала их в одном из помещений железнодорожного вокзала, где в тот момент скрывались захватчики. Момент уничтожения врага на вокзале, в других локациях города и на подступах зафиксирован на видео.
«Сейчас оборона Покровска усилена дополнительными силами и средствами. Специальные группы проводят постоянный скрининг вероятных точек проникновения в город и усиленно патрулируют город», — отметили в 7-м корпусе.
Там также проинформировали, что за последние два дня украинские защитники уничтожили 14 российских военных, которым удалось попасть в Покровск.
Ситуация в полосе ответственности 7-го корпуса напряженная. Оккупанты хотят расширить «серую зону» вокруг Покровска, пытаются проникнуть в город с нескольких направлений.
Напомним, накануне аналитики ISW зафиксировали продвижение российских войск к северу от Мирнограда (вблизи Покровска), хотя заявления об их вхождении в центр города не подтверждены. На Покровском направлении продолжаются активные бои и атаки россиян на нескольких участках. В 7-м корпусе ДШВ информировали, что к югу от Покровска враг имеет преимущество в живой силе, но ВСУ продолжают контратаковать, уничтожать ДРГ и успешно противодействовать российским дронам, что заставило оккупантов увеличить использование УАБов.