В Кремле врут о росте экономики / © Associated Press

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Несмотря на уверенные заявления Кремля об экономической стабильности, ситуация внутри страны быстро ухудшается. Российская экономика, на самом деле, находится во все более шатком состоянии — из-за военных расходов, международных санкций и сомнительной государственной статистики.

Об этом говорится в аналитическом отчете для министров финансов ЕС, сообщает агентство Reuters.

Эксперты Стокгольмского института экономики переходного периода (SITE) подготовили документ, в котором они отмечают, что текущая финансовая модель РФ держится только благодаря краткосрочным вливаниям в военно-промышленный комплекс, но такая поддержка не имеет долгосрочной перспективы.

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«Военные фискальные стимулы дают временный эффект, но базируются на непрозрачном финансировании, искривленном распределении ресурсов и истощении резервов. В перспективе такая система просто не выдержит», — говорится в отчете.

Экономическая действительность РФ существенно различается от той, которую рисует официальная статистика. К примеру, Кремль утверждает, что в 2024 году ВВП страны вырос на 4,3%. Однако, как объясняет директор SITE Торбьорн Беккер, эти цифры нельзя считать объективными: российские власти, вероятно, занижают уровень инфляции, чтобы искусственно улучшить показатели роста.

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Евросоюз уже одобрил 16 пакетов санкций. Подобные ограничения также ввели США, Великобритания, Канада и Япония. Они существенно ударили по ключевым источникам дохода российского бюджета — экспорту нефти, газа и угля.

В то же время, расходы Кремля на войну только растут. Это еще больше подрывает бюджетную устойчивость страны, утверждают аналитики. Хотя официально Москва сообщает о бюджетном дефиците на уровне 2% ВВП, SITE предполагает, что реальные показатели могут быть вдвое хуже. Часть расходов на войну Россия просто прячет через банковскую систему, не отражая их в публичной статистике.

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Еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис уже подтвердил, что Еврокомиссия разделяет выводы экспертов. По его словам, истинное состояние экономики РФ гораздо хуже, чем пытаются показать официальные данные.

Ранее сообщалось, что в апреле 2025 года в России наблюдается резкий всплеск смертности, по масштабам приближающийся к пиковым показателям пандемии COVID-19 2021 года.

Мы раньше информировали, что Россия планирует изменить бюджетное правило страны, регулирующее наполнение Фонда национального благосостояния (ФНБ), чтобы обеспечить финансирование военных расходов в войне против Украины.