Российская "элита" уже осознала проигрыш в войне с Украиной — ГУР

Российские "элиты" уже начали отдавать себе отчет, что они проиграли войну в Украине и прекрасно понимают, что вторжение в нашу страну было преступлением мирового уровня, а не просто ошибкой.

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Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов в эфире телеканала FREEДОМ.

Он отметил, что весь мир видел, как оккупанты готовились к украинскому наступлению и это объясняет то, что в России уже смирились с поражением в войне против Украины.

"Тут как в анекдоте – "вскрытие покажет", что у реального Путина (осознает он реальную картину на фронте или нет. – Ред.). Но коллективный Путин понимает тупик, в котором находится. Коллективный Путин – это ближайшее окружение диктатора, люди, которые принимают решения, влияют на принятие решений, конечно, оснований для оптимизма у них нет, это не означает, что нам легко и будет легко. но глобально российская так называемая элита понимает, что они проиграли, что полномасштабное вторжение в Украину было не просто ошибкой, а преступлением», – заявил он.

Юсов отметил, что теперь обязанности пресс-секретаря оккупационной мечты исполняют лично диктатор Путин и глава Минобороны РФ Сергей Шойгу. Он заявил, что это доказывает, что внутри государства-террориста уже никто никому не доверяет.

Юсов добавил, что русский народ скоро также перестанет доверять своей власти.

Напомним, ранее сообщалось, что спикер МИД Украины Олег Николенко кратко прокомментировал российские и венгерские призывы в страны Запада не поставлять оружие Украине во время войны с Россией.

Кроме того, мы ранее информировали, что советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк объяснил, что во время встречи с пропагандистами безумный диктатор Путин озвучил единственную цель России в войне против Украины. Страна-террористка хочет уничтожить нашу промышленность и создать из Украины "серую зону".

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