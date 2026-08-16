Российская эскортница взорвала украинского предателя в Крыму: СМИ раскрыли детали

Вероятный ликвидированный Роберт Шагеев

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Во временно оккупированном Севастополе российские силовики задержали 32-летнюю Маргариту Реут, подозреваемую в причастности к взрыву, в результате которого погиб российский военный. Российские и западные СМИ утверждают, что женщина ранее предлагала эскорт-услуги.

Об этом сообщает The Telegraph.

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Взрыв произошел 13 августа на проспекте Столетовского в оккупированном Севастополе. По версии российской ФСБ, взрывчатку спрятали в мусорной урне и привели в действие, когда рядом проходил военнослужащий Минобороны РФ. От полученных ран он погиб.

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Российские силовики заявляют, что задержанная якобы действовала по заданию украинских спецслужб. Суд в оккупированном Севастополе отправил под стражу на два месяца. Украинская сторона причастности к взрыву публично не подтверждала.

Маргарита Реут. / © Фото из открытых источников

Ранее Реут уже попадала в поле зрения российских милиционеров. В 2025 году она была оштрафована по статье о «дискредитации» российской армии после того, как в поезде она отреагировала на сообщение об украинской атаке словами «Так вам и надо, россияне».

Что известно о ликвидации в Крыму

Ранее сообщалось, что погибшим мог быть капитан первого ранга Роберт Шагеев - бывший офицер ВМС Украины, после оккупации Крыма 2014 года перешедший на службу в Россию. В то же время, ФСБ и российские следователи официально не называли имени погибшего, поэтому эта информация остается неподтвержденной.

Шагеев ранее служил на украинской подлодке «Запорожье». После захвата Крыма Россией он перешел на ее сторону, а затем служил в Черноморском флоте РФ. В Украине по нему расследовали дело о государственной измене.

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По сообщениям российских медиа, Реут после задержания якобы признала причастность к взрыву. Также утверждается, что она планировала покинуть Россию после сделки. Независимо проверить эти заявления российских силовиков невозможно.

Позже президент Украины Владимир Зеленский намекнул на ликвидацию предателя. Он подчеркнул, что «ответственность коллаборантов неизбежна». При этом он не назвал конкретные фамилии или детали проведенных операций.

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