Российская ИПСО: Жданов — о ликвидации оккупантов, обстрелявших ВСУ во время сдачи в плен

Военный эксперт Олег Жданов прокомментировал ситуацию с ликвидацией российских оккупантов, которые во время сдачи в плен обстреляли ВСУ. Он считает, что это может быть информационно-психологическая спецоперация России, чтобы захватчики не сдавались в плен.

Об этом он сказал на своем ютуб-канале.

"Это больше похоже на ИПСО. Есть видео, объясняющее Женевскую конвенцию, когда военный считается пленным и когда можно открывать огонь. Еще один нюанс — там два видео, по крайней мере, я их видел. Но ни на одном из них нет зафиксированного момента расстрела этих пленных. Это может быть только ИПСО России из-за того, что многие россияне сдаются в плен, и для российской армии это становится проблемой, и для того, чтобы дискредитировать ВСУ могут сниматься постановочные видео, есть фото тел солдат, но вопрос, а кто их убил. Россия — это монстр в создании фейков и запуск их в эфир. РФ не считает терроризмом массовые убийства украинцев, об этом они не рассказывают с трибуны ООН. На видео нет расстрела этих пленных. Если все так и было — пусть опубликуют это видео. На мой взгляд, Россия просто хочет прекратить массовую сдачу своих военных в украинский плен", — сказал Жданов.

Ликвидация российских оккупантов, которые во время сдачи в плен устроили стрельбу

Российские пропагандисты накануне начали массово распространять видео, на котором якобы ликвидировали оккупантов во время сдачи в плен. Там видно, как один из захватчиков открыл огонь по ВСУ.

Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец подчеркнул, что россияне инсценировали процесс сдачи в плен, чтобы убить украинских защитников, однако их удалось быстрее ликвидировать. Он подчеркнул, что это – еще одно военное преступление россиян.

Вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина отметила, что Украина будет расследовать этот инцидент и может допустить к следствию международных наблюдателей.

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