"Российская оборона развалится": Подоляк о контрнаступлении ВСУ на юге

Вооруженные силы Украины продолжают уничтожать российские подразделения на юге страны и демилитаризировать тыловую логистику временно оккупированного Крыма.

Об этом написал советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк в соцсети X.

Он подчеркнул, что в результате успешных операций украинских военных на юге оборона РФ рухнет.

"Война не подчиняется законам повествования и успех наступательных операций не всегда измеряется количеством освобожденных квадратных метров. Война больше похожа на математическое уравнение на доске с множеством переменных и неизвестных. Поэтому нужно уметь правильно читать события, не оглядываясь на эмоциональные интерпретации. Следует помнить, что залог победы — это воля, сила духа, целеустремленность и нацеленность на результат. Это предполагает невосприимчивость к эмоциональным воздействиям и колебаниям общественных настроений", — говорится в сообщении.

Михаил Подоляк также отметил, что сегодняшние действия украинской армии по разгрому российских подразделений на юге и демилитаризации тылового обеспечения Крыма (в том числе с применением ракет большой дальности) оказывают кумулятивный эффект. А когда будет достигнут пик – российская оборона развалится.

"Проблема большинства военной аналитики состоит в том, что она отражает внутреннее эмоциональное состояние ее авторов и следует серийной логике медиадрамы. Такие аналитики, как и политики, паразитируют на коллективных эмоциональных состояниях, чтобы актуализироваться в информационном пространстве и получить политические баллы в виде лайков и шеров. Неважно, что именно написано, главное, было ли прочитано настроение, задел ли мы нерв. Но в конце концов разбалованная контентом публика начинает требовать того же от ВСУ: "развлекайте нас, а то мы вас больше не будем любить! Сезон слишком длинный и скучный", — подытожил в своем сообщении Подоляк.

Напомним, аналитики назвали ключевые условия для осуществления ВСУ значительного прорыва на юге.

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