Украинские военные в Курской области помогали эвакуироваться местным жителям, приносили им пищу и "делились последним".

Об этом рассказала уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова на круглом столе в Госдуме РФ.

Российская омбудсменка подчеркнула, что о военных ВСУ жители Курской области, которым помогли вернуться в Россию с "оккупированных" территорий, рассказывают "разное".

“Украинские военные вывезли их в Сумы, а из Сум через Беларусь забрали их в Россию – они рассказывали разные истории. Они рассказывали о том, как украинские военнослужащие приносили им еду и делились последним. Мы не должны разчеловечиваться и видеть в них только "империю зла". Украинцы разные”, — неожиданно заявила Москалькова.

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Правда, российская чиновница почти сразу вспомнила о мифических "наемниках", которые якобы воюют в Курской области и у которых "нет ничего святого". Но даже от этих страшных "наемников" украинские военные, по ее словам, защищали мирное население Курщины.

Напомним, военные подразделения из Северной Кореи вдруг исчезли с фронта в Курской области. Вероятно, это свидетельствует о том, что северокорейцы, которым удалось выжить в бою, сейчас передают свой опыт "необстреляным" солдатам КНДР.

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