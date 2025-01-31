Москалькова призвала российских политиков не видеть в украинцах "империю зла".
Украинские военные в Курской области помогали эвакуироваться местным жителям, приносили им пищу и "делились последним".
Об этом рассказала уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова на круглом столе в Госдуме РФ.
Российская омбудсменка подчеркнула, что о военных ВСУ жители Курской области, которым помогли вернуться в Россию с "оккупированных" территорий, рассказывают "разное".
“Украинские военные вывезли их в Сумы, а из Сум через Беларусь забрали их в Россию – они рассказывали разные истории. Они рассказывали о том, как украинские военнослужащие приносили им еду и делились последним. Мы не должны разчеловечиваться и видеть в них только "империю зла". Украинцы разные”, — неожиданно заявила Москалькова.
Правда, российская чиновница почти сразу вспомнила о мифических "наемниках", которые якобы воюют в Курской области и у которых "нет ничего святого". Но даже от этих страшных "наемников" украинские военные, по ее словам, защищали мирное население Курщины.
Напомним, военные подразделения из Северной Кореи вдруг исчезли с фронта в Курской области. Вероятно, это свидетельствует о том, что северокорейцы, которым удалось выжить в бою, сейчас передают свой опыт "необстреляным" солдатам КНДР.
Читайте также: