Российская оперативная цель: в британской разведке рассказали о ситуации на восточном фронте в Украине

Российские атаки на этом направлении могут быть направлены на создание заметной угрозы и раскола украинских военных.

Интенсивность русских обстрелов востока нашего страны остается высокой. Оккупанты продолжают сосредотачивать свои силы на западе от Авдеевки, совершая атаки на широком фронте.

Об этом сообщили в британской разведке.

“За последние 72 часа русские войска, вероятно, одержали ряд небольших тактических побед, хотя это было сделано большой ценой.﻿﻿Трасса Е50 является основной линией связи между удерживаемым Россией Донецком и удерживаемым Украиной городом Покровск, который остается примерно в 30 километрах от текущей линии фронта, но, вероятно, является российской оперативной целью”, — рассказали в британской разведке.

Там также добавили, что российские атаки на этом направлении могут быть направлены на создание заметной угрозы и раскола украинских военных на Донецком направлении.

“На севере Бахмута, в районе города Северск, украинские силы сообщили о тяжелых столкновениях с российскими войсками 18 и 19 мая 2024 года, во время которых были атакованы украинские позиции в Белогоровке, Верхнекаменском и Роздоловке. Успехи российских войск на этом участке остаются крайне ограниченными”, — подчеркнули в разведке.

Напомним, что полковник ВСУ в запасе и военный эксперт Роман Свитан подчеркнул, что наступательная операция оккупационных войск России продолжается.

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