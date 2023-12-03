Российская пехота усилила активность на фронте: украинский генерал рассказал о сражениях

В операционной зоне "Таврия" активность пехоты окупантов снова увеличилась. За минувшие сутки произошло 55 боевых столкновений.

Об этом сообщил командующий Оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" бригадный генерал Александр Тарнавский.

"За сутки враг потерял 440 человек живой силы и 9 единиц военной техники. Около десятка окупантов сдались в плен. Активность вражеской авиации невысока — за сутки зафиксировано 5 авиаударов. Ночью враг бросал КАБы в Донецкую область", — написал он.

Он отметил, что украинские защитники и защитницы стойко удерживают оборону на Авдеевском и Маринском направлениях.

Безуспешными были наступательные действия противника в районах, Степного, Первомайского, Авдеевки, Северного, южнее Тоненького и восточнее Новобахмутовки — отражено 25 его атак. На Марьинском направлении отражено 11 атак – в районах Марьинки и Новомихайловки. На Шахтерском направлении враг трижды вел безуспешные штурмовые действия в районах юго-восточнее Угледара и к западу от Старомайорского.

Кроме того, в Запорожье противник 12 раз безуспешно пытался восстановить утраченное положение в районах южнее Роботиного и к западу от Вербового.

"В то же время силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта", — отметил Тарнавский.

Напомним, Россия увеличила удары управляемыми авиабомбами. В Воздушных силах рассказали о проблемах.

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