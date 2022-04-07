Российская пехота уже не решается идти на Северодонецк, но обстреливает город

Российская пехота уже не решается идти на Северодонецк, но обстреливает город

Каждый день оттуда выезжают тысячи людей, но в городе остаются самые пожилые жители.

Копоть, черные от огня сожженные дома, куски бетона и горы стекла. И среди этого хаоса еще остаются горожане Северодонецка.

Об этом говорится в ТСН

«Мы думали, что все стабилизируется, мы местные, выросли здесь, тяжело покидать родные места. Люди говорят, охраняем, добро сидим здесь, а что охранять, снаряд попадет – ни тебя, ни добра», – говорит местная жительница.

Бывшая учительница Елена с мужем и родным дядей сидела до последнего в Северодонецке. Сегодня решили эвакуироваться. Каждый день из города и окрестностей выезжает до тысячи человек. Впрочем, есть отказывающиеся ехать из-за возраста. «Старушки остались, у него мать 87 лет: «Я никуда не поеду, куда ей ехать 87 лет» — и таких старых здесь полгорода», — добавляет женщина.

С каждым авиационным и артиллерийским ударом рашистов когда-то уютный и зеленый город превращается в руины. Оккупанты снова ударили по городу, люди разбегаются по подвалам соседних домов, эвакуация оказалась под срывом. «Постоянно стреляют разными калибрами, с разной интенсивностью. Мы наблюдаем, что они стреляют для того, чтобы запугать местное население и провокационные обстрелы, чтобы наши войска не могли поднять голову и передвигаться», — говорят бойцы.

В этом аду наши защитники под ежедневными тяжелыми обстрелами уверенно держат оборону и успешно отражают пехотные атаки оккупантов. «Была попытка подойти к городу, в них тактика такова – сначала обстреливают артиллерией и пускают «пушечное мясо», у них есть гонящих на нас отряды», — добавляют военные.

Все то русское "пушечное мясо" лежит за городом под открытым небом. Наши ребята крепко мотивированы, потому что защищают свою землю. «Боевой дух высок, все ребята не первый год воюют и хорошо знакомы с противником», – утверждают бойцы.

После больших потерь оккупанты больше в пехотные атаки не ходят, а разбивают город и убивают гражданских, чтобы устрашить.

Беженка Елена верит, что скоро вернется в свой родной город, в котором не будет войны и смерти от рук российских оккупантов. "Мы надеемся, что вернемся скоро и будем восстанавливать свой город, будем помогать все это делать", — говорит она.

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