Российская подлодка осуществила ракетный обстрел южных областей Украины

Четыре ракеты, выпущенные с крымского направления, успешно сбили подразделения ВСУ.

Из акватории Черного моря российские оккупанты произвели обстрел Одесской и Николаевской областей, выпустив четыре ракеты.

Об этом сообщили в пятницу, 3 июня, в оперативном командовании "Юг".

Украинские военные уточнили, что группировка российского флота в Черном море в настоящее время состоит из 3 ракетных кораблей, 1 подводной лодки и 5 больших десантных кораблей.

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“Именно с подлодки враг совершил пуск ракет, с крымского направления. Одна крылатая ракета сбита над морем в Одесской области, еще 3 крылатых ракеты наши подразделения метко сбили над Николаевщиной”, — говорится в сообщении.

Напомним, захват Одессы и его последующая оккупация остается приоритетной задачей для войск РФ.

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