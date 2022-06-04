Категория
Война
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Российская подлодка осуществила ракетный обстрел южных областей Украины

Дата публикации
Просмотры
1047
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Российская подлодка осуществила ракетный обстрел южных областей Украины

Фото: ТСН.ua

Четыре ракеты, выпущенные с крымского направления, успешно сбили подразделения ВСУ.

Из акватории Черного моря российские оккупанты произвели обстрел Одесской и Николаевской областей, выпустив четыре ракеты.

Об этом сообщили в пятницу, 3 июня, в оперативном командовании "Юг".

Украинские военные уточнили, что группировка российского флота в Черном море в настоящее время состоит из 3 ракетных кораблей, 1 подводной лодки и 5 больших десантных кораблей.

“Именно с подлодки враг совершил пуск ракет, с крымского направления. Одна крылатая ракета сбита над морем в Одесской области, еще 3 крылатых ракеты наши подразделения метко сбили над Николаевщиной”, — говорится в сообщении.

Напомним, захват Одессы и его последующая оккупация остается приоритетной задачей для войск РФ.

Обстрелы по Николаеву и Ингульскому району: Ким рассказал о сокрушительных ударах с оккупированной Херсонщины

Обстрелы по Николаеву и Ингульскому району: Ким рассказал о сокрушительных ударах с оккупированной Херсонщины

Читайте также:

Следующая публикация