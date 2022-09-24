Российская пропаганда "нарисовала" предварительные результаты "референдумов" оккупантов

Российские средства массовой пропаганды уже распространяют информацию по предварительным результатам фейковых "референдумов" на оккупированных территориях Украины.

Ссылаются в России на телефонный опрос, проведенный Институтом социального маркетинга.

В выдумках пропагандистов говорится, что якобы "абсолютное большинство жителей Запорожской и Херсонской областей, а также "республик" Донбасса поддерживают вхождение в состав России по итогам "референдумов".

Вот, какое количество "голосов" "нарисовали" по областям:

Запорожская область – 84% – за, 1% – против, еще 15% – воздержались;

Херсонская область – 83% – за, 1% – против, еще 16% – воздержались;

"ДНР" – 94% – за, ни одного голоса – против, 6% – воздержались;

"ЛНР" – 97% – за, ни одного голоса – против, 3% – воздержались.

Фото из соцсетей

Напомним, президент США Джо Байден заявил, что его государство никогда не признает результаты "референдумов" на оккупированных территориях Украины и их аннексию Россией.

В США также пообещали России тяжелые санкции, если она прибегнет к аннексии украинских территорий.