Российская пропаганда "нарисовала" предварительные результаты "референдумов" оккупантов

Российские средства массовой пропаганды уже распространяют информацию по предварительным результатам фейковых "референдумов" на оккупированных территориях Украины.
Ссылаются в России на телефонный опрос, проведенный Институтом социального маркетинга.
В выдумках пропагандистов говорится, что якобы "абсолютное большинство жителей Запорожской и Херсонской областей, а также "республик" Донбасса поддерживают вхождение в состав России по итогам "референдумов".
Вот, какое количество "голосов" "нарисовали" по областям:
- Запорожская область – 84% – за, 1% – против, еще 15% – воздержались;
- Херсонская область – 83% – за, 1% – против, еще 16% – воздержались;
- "ДНР" – 94% – за, ни одного голоса – против, 6% – воздержались;
- "ЛНР" – 97% – за, ни одного голоса – против, 3% – воздержались.
Напомним, президент США Джо Байден заявил, что его государство никогда не признает результаты "референдумов" на оккупированных территориях Украины и их аннексию Россией.
В США также пообещали России тяжелые санкции, если она прибегнет к аннексии украинских территорий.