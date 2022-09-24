Категория
Война
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Российская пропаганда "нарисовала" предварительные результаты "референдумов" оккупантов

Дата публикации
Просмотры
1516
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Российская пропаганда "нарисовала" предварительные результаты "референдумов" оккупантов

Фото из соцсетей

Российские средства массовой пропаганды уже распространяют информацию по предварительным результатам фейковых "референдумов" на оккупированных территориях Украины.

Ссылаются в России на телефонный опрос, проведенный Институтом социального маркетинга.

В выдумках пропагандистов говорится, что якобы "абсолютное большинство жителей Запорожской и Херсонской областей, а также "республик" Донбасса поддерживают вхождение в состав России по итогам "референдумов".

Вот, какое количество "голосов" "нарисовали" по областям:

  • Запорожская область – 84% – за, 1% – против, еще 15% – воздержались;
  • Херсонская область – 83% – за, 1% – против, еще 16% – воздержались;
  • "ДНР" – 94% – за, ни одного голоса – против, 6% – воздержались;
  • "ЛНР" – 97% – за, ни одного голоса – против, 3% – воздержались.
Фото из соцсетей / ©
Фото из соцсетей

Напомним, президент США Джо Байден заявил, что его государство никогда не признает результаты "референдумов" на оккупированных территориях Украины и их аннексию Россией.

В США также пообещали России тяжелые санкции, если она прибегнет к аннексии украинских территорий.

"Пожалуйста, выходите голосовать", – как рашисты с автоматами искали желающих прийти на "референдум"

"Пожалуйста, выходите голосовать", – как рашисты с автоматами искали желающих прийти на "референдум"

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Следующая публикация