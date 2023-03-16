Российская пропаганда продолжает обманывать западную аудиторию: какие трюки используют

Кампания демонизации Украины, распространение страхов "ядерной эскалации" и, конечно, раскол единства на Западе. Если обернуться посмотреть на 2014 и 2015 годы, то кроме ситуации в Украине, Европа имела огромную проблему с беженцами и мигрантами, которые направлялись в Европу. Многие из них были из Сирии, спасавшиеся от российских бомб. Этот кризис был одной из многих проблем, которые Кремль использовал для дестабилизации Европы, усиливая радикальные и популистские голоса..

Об этом ТСН.ua рассказал тренер по вопросам медиакомпетенции и политический советник с акцентом на дезинформацию Дитмар Пихлер.

После полномасштабного вторжения, начавшегося в феврале 2022 года, война России против Украины стала одной из важнейших, если не самой важной темой в западных СМИ, политике и обществе. Российская пропагандистская машина сосредотачивает все свои усилия на том, чтобы повлиять на отношение западного общества к Украине. Они знают, что политики в демократических странах очень заботятся об общественном мнении, и если общественность будет требовать больше не поддерживать Украину, политики более или менее изменят свою политику.

Пьеса Кремля предусматривает несколько сюжетных линий, чтобы вызвать сомнения у населения, действительно ли Украина "заслуживает" поддержки. Одной из сюжетных линий, которая работает очень эффективно, является российский нарратив о том, "что произошло за 8 лет на Донбассе?" и так называемый "этнический конфликт" внутри Украины. Эти "оправдания" для "спецоперации" достаточно легко донести, ведь западная аудитория почти ничего не знала о том, что происходило в Украине с 2014 года. Имена Игоря "Стрелкова" Гиркина, Александра Бородая или Арсена "Моторолы" Павлова почти никому не известны, так же как и "Спарта", "Русская православная армия", "Русич" и другие радикальные российские группировки, воюющие на Донбассе. Широкая общественность также не знала о регулярных российских солдатах "в отпуске", несмотря на все доказательства того, что российская агрессия на Донбассе во многих случаях изображалась как "внутренний конфликт" Украины со стороны "пророссийских сепаратистов", выступивших против Киева. Российские СМИ пытаются убедить нашу аудиторию в том, что они на самом деле пытались "остановить войну" или "что война была всегда, но Россия не принимала в ней участия", а также, что в ней виновата Украина. Кроме того, люди, которые не поддерживают российское вторжение в Украину в 2022 году, могут легко запутаться и высказывать меньше поддержки. Это одна из причин, почему крайне важно информировать людей о реальных событиях и ответственности России за события на Донбассе с 2014 года. Решение суда Нидерландов по сбитию MH17, которое включает упоминание об ответственности Российской Федерации, может быть полезным для решения этой проблемы.

Незнание ужасающей ситуации на оккупированных территориях, а также целей России в Украине

Российские чиновники и пропагандисты более или менее четко определили свои цели в Украине: когда они говорят о "денацификации", они говорят о культурном геноциде в том смысле, что каждый, кто считает себя украинцем, должен быть уничтожен, покорен или убит. Западная аудитория не знает об этом, большинство людей не следит за смешными, но подлыми пропагандистскими ток-шоу на российском государственном телевидении. Обычно мы видим кадры разрушений, человеческих страданий после ракетных обстрелов, но это не объясняет зрителям, почему украинцы так отчаянно защищаются. Существует распространенное ошибочное мнение, что отсутствие боевых действий, прекращение огня или даже капитуляция украинских сил будет означать прекращение страданий гражданского населения. Точно так же, как почти никого не волновали лагеря пыток и казни, которые устраивали Гиркин и его товарищи в так называемых "ДНР/ЛНР", страдания на оккупированных территориях никогда не упоминаются, когда люди призывают к "мирным переговорам" с Россией. Многие слышали о событиях в Буче, но мало кто задумывался над тем, как это произошло, когда и при каких обстоятельствах. Тот факт, что помощь Украине оружием, может также помочь избежать оккупации или освободить оккупированные территории, не соответствует здравому смыслу, как это должно быть. Это касается не только Европы, не только "дружественных России" стран, в США также существуют дезинформационные тенденции обвинения Украины и Запада в "эскалации". По идеологии почти в каждой стране точку зрения Кремля поддерживают одни и те же партии: крайне правые и крайне левые. В социальных сетях во многих случаях почти невозможно отличить, происходит ли пророссийское сообщение от ультралевого или ультраправого аккаунта, и они даже проводят совместные митинги, чтобы уменьшить поддержку Украины, "мира с Россией".

В случае с левыми и так называемым "движением за мир", влияние десятилетий советской пропаганды (программы активных действий) также играет значительную роль. Те же люди, которые когда-то осуждали НАТО во время холодной войны, сегодня говорят о "понятных интересах безопасности России". Они говорят о российском вторжении как об "ошибке Путина", но оправдывают его "угрозой окружения" России со стороны НАТО. Такому образу мышления уже десятки лет, и он связан с огромными антизападными настроениями в этих движениях. Им вообще нет дела до Украины, потому что их главный враг - это "Запад", особенно Соединенные Штаты, и каждый, кто выступает против США, должен быть, по их мнению, правым.

С другой стороны, ультраправые в течение последних десятилетий развили тесные связи с политической элитой России, что включает финансовую помощь и пропагандистскую поддержку на выборах. Тот, кто выступает против евроатлантической интеграции и западной демократии, является потенциальным союзником Кремля.

К счастью, российские вооруженные силы гораздо менее эффективны, чем их пропагандистская армия, но для сохранения международной поддержки Украины крайне важно противодействовать российским нарративам и уменьшать их влияние на западные общества.

Уезжающие от войны столкнулись с российскими нарративами дезинформированных людей с Запада

Я провел опрос среди примерно 100 беженцев из Украины об их опыте общения с местными жителями о войне. Результаты не удивили, но все же шокировали. Многие из них сталкивались с российскими нарративами вроде "русский язык в Украине запрещен", "провокация НАТО", "а как же Донбасс?”, "вы должны вести переговоры" или "Зеленский - разжигатель войны". Не только в Европе, но и в США беженцы из Украины сталкиваются с этими мифами и теориями заговора о своей стране, даже история с биолабораториями все еще актуальна. Не только беженцы, но и украинцы, которые рассказывают о войне в социальных сетях, ежедневно читают такие комментарии западных людей. Это дополнительная боль для украинцев, которые уже страдают от этой ужасной войны против их страны, и стыд для наших обществ, что мы все еще не можем должным образом бороться с российской пропагандой.

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