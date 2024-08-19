Российские оккупанты заявили, что атака произошла вблизи села Синное в Сумской области Украины, в 11 км от границы с Курской областью РФ.

Российские пропагандисты обнародовали видео, на котором якобы уничтожают немецкий комплекс ПВО IRIS-T в Сумской области с помощью удара баллистической ракетой.

Об этом сообщило издание BILD.

Это видео, вероятно, показывает уничтожение муляжа установки. Видео было опубликовано телеканалом "Звезда", связанным с Министерством обороны РФ. Российские оккупанты утверждают, что атака произошла возле села Синное в Сумской области, в 11 км от границы с Курской областью России.

Эксперт по анализу открытых данных BILD Юлиан Репке выразил сомнение относительно подлинности пораженной цели. Он отметил, что объект, на который был нанесен удар, очень напоминает муляж. Во-первых, комплекс IRIS-T стоял одиноко на опушке без всяких солдат вокруг. Во-вторых, после прямого попадания не было заметно ни пламя, ни взрывов, что было бы ожидаемым, если бы это был настоящий комплекс ПВО с боеприпасами и топливом. В-третьих, после мощного удара установка осталась почти невредимой снаружи, что наводит на мысль, что она была сделана из дерева или подобного материала.

Напомним, российская пропаганда распространяет фейки, чтобы оправдать войну, утверждая, что Украина не имеет собственной идентичности и принадлежит к "братским народам" России. На самом деле украинская нация веками развивалась вместе с Европой, а Россия пытается это отрицать.

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