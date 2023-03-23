Российская пропаганда шокирована визитом Зеленского в "окруженный" Бахмут

Российская пропаганда не может объяснить, как Зеленский оказался в Бахмуте, который они, по их словам, уже давно "окружили и захватили".

Визит украинского президента Владимира Зеленского в Бахмут шокировал российских пропагандистов, уверявших свою аудиторию, что город давно окружен и туда нельзя попасть.

Об этом говорилось в эфире программы пропагандистки Ольги Скабеевой.

Возмущенная визитом Владимира Зеленского в Бахмут она потребовала объяснений от другого пропагандиста Александра Сладкова, ранее сообщал, что город уже почти захвачен российскими захватчиками.

"Что в итоге в Бахмуте? В украинских интернетах, я уверена, вы видели эти кадры. Сообщают, что Зеленский съездил. И якобы проехал по той же дороге, как к ней не случился, по дороге "смерти", которую полностью контролируют российские артиллеристы. Ну, то есть, не контролируют? Или Зеленский не съездил? Как там дела?", — спросила недовольная Скабеева.

В свою очередь Сладков ушел от прямого ответа, заявил, что не владеет информацией.

"Я не знаю ситуации. Ну, если вы спрашиваете. Ну что-то происходит, я не знаю. Источники разные бывают. Мы не можем питаться тем, что написано в Telegram, в каких-то сводках", — сказал пропагандист, пытаясь снять с себя ответственность за прошлые заявления о захвате и окружении Бахмута.

Это чувство, когда ты еще вчера взял Бахмут и контролируешь все дороги, а сегодня туда приезжаешь Зеленский.



В итоге приходится на ходу придумывать очередную отмазку для ватников . ‍♂️ — ASLAN (@antiputler_news) 23 марта, 2023

Напомним, ранее командующий Сухопутными войсками генерал-полковник Александр Сырский заявил, что российская оккупационная армия после многих месяцев тяжелых боев не оставляет попыток взять Бахмут Донецкой области, несмотря на потери ни в живой силе, ни в технике. Впрочем, ВСУ успешно противостоят врагу.

Кроме того, мы ранее информировали, что в Министерстве обороны Великобритании сообщили, что угроза оцепления города с севера и юга все еще остается. Бои вокруг центра продолжаются. Вооруженные силы Украины проводят успешные контратаки возле Бахмута.

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