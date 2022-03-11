Российская провокация: украинские пограничники показали видео, как россияне обстреляли территорию Беларуси

Оккупанты хотят втянуть вооруженные силы Беларуси в войну против Украины.

Россия 11 марта атаковала белорусскую территорию на границе с Украиной.

Государственная пограничная служба показала видео российской провокации.

"Залет 2 самолетов из соседнего государства фиксировали пограничные наряды, на участке отдела "Дубровица", что на Ровенщине. Такая атака и действия врага на населенные пункты Беларуси являются сознательной провокацией, чтобы втянуть Вооруженные силы Республики Беларусь в войну с Украиной!", — идет в сообщении.

Напомним, российские самолеты 11 марта в 14:40 атаковали белорусскую территорию на границе с Украиной.

Также министр обороны Украины Алексей Резников обратился к белорусскому народу, заявив, что, по его информации, сейчас российские войска готовят серию провокаций и готовятся нанести авиаудары по ряду населенных пунктов на территории Беларуси. Для маскировки россияне проведут атаку из воздушного пространства Украины. Таким образом, страна-агрессор хочет заставить действующее руководство Беларуси к войне против Украины.