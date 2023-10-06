Российская ПВО сбила еще один собственный самолет в окрестностях Мариуполя

По меньшей мере, пять единиц военной авиации потеряла Россия с начала полномасштабной войны из-за “дружественного огня”.

Российская противовоздушная оборона уже в пятый раз с начала войны в Украине сбила собственный самолет. На этот раз от "дружественного огня" загорелся военный борт возле временно оккупированного Мариуполя.

Об этом сообщает The Moscow Times со ссылкой на российские провоенные Z-каналы.

В частности, Fightbomber и "Военный информатор" подтверждают, что "дружественным огнем" второй раз чуть более чем за неделю был уничтожен военный борт в районе Мариуполя.

"С такими темпами работы нашей доблестной ПВО мы скоро останемся без авиации", — пишет Fightbomber.

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"Военный информатор" уточняет, что пилот на этот раз вроде бы выжил. Однако "уровень взаимодействия продолжает пробивать дно", говорится в сообщении канала.

Как сообщалось ранее, российские средства ПВО 28 сентября в районе Токмака, вероятно, сбили свой истребитель Су-35С. По подсчетам The Insider на основе информации из открытых источников, этот самолет был, по меньшей мере, четвертым, уничтоженным российскими силами ПВО.

Недостаточный уровень взаимодействия с другими родами и видами войск и отсутствие системы распознавания привели к тому, что почти все (!) потерянные с весны самолеты Су-34, Су-35С и Су-30СМ, а также часть вертолетов Ка-52 находятся на счету "российской ПВО", писал в декабре 2022 года еще один "военкоровский" телеграмм-канал "Рыбарь".

"Военный информатор" подтверждал, что российские самолеты регулярно обстреливают в тылу оккупационной армии — Су-35 был сбит в селе Новониколаевка Запорожской области (более 35 км от линии столкновения Роботино), Су-34 под Енакиевым (около 20 км от фронта), еще один самолет обстреливали под Алчевском (около 60 км от фронта).

В общей сложности, по данным британской разведки, с начала полномасштабной войны российская армия потеряла более 100 боевых самолетов.

Напомним, 12 сентября российский военный бомбардировщик Су-24 упал в Волгоградской области РФ якобы во время тренировочного полета.

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