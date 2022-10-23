Российская ракета "Кинжал": все видят ее, но не сбивают — Жданов

Российская гиперзвуковая ракета "Кинжал" имеет дальность пуска около двух тысяч километров и разгоняется до более чем 5-7 махов скоростей звука. За счет скорости ее никто не может сбить.

Все ее видят, но не сбивают, объяснил военный эксперт Олег Жданов.

До начала полномасштабного вторжения РФ смогла переоборудовать четыре МиГ и Ту-22М3 под пусковую установку этих ракет.

В чем смысл ракеты "Кинжал"?

"Сверхзвуковой истребитель типа МиГ-31 разгоняется до сверхзвука и сбрасывает эту ракету. Ракета стартует в воздухе, отпущенная самолетом, имея уже сначала 2,5 маха, начинает еще больше ускоряться. И, соответственно, за счет скорости должна преодолевать любую систему ПВО и ПРО противника", – рассказал Жданов.

Почему Россия редко применяет "Кинжалы"?

"Три самолета, которые мы знаем из открытых источников, переоборудованных для пусков этих ракет, они находятся в Беларуси. Их очень мало. Эти ракеты не были пущены в серийное производство, производились в рамках научно-исследовательской программы. Американская разведка в 2019 году сообщала, что этих ракет в металле изготовлено около 20-22 штук. Поэтому они так редко используются. Три или четыре раза они уже применяли их по Украине", — отметил Жданов.

Напомним, в России упала гиперзвуковая ракета "Кинжал", которую оккупанты запускали по Украине. Из-за взрыва ракеты пострадали шесть человек. Место падения ракеты находится в 200 км от базы носителей "Кинжала" МиГ-31 в Ахтюбинске.

Россия перебросила в Калининград самолеты МиГ-31 с "Кинжалами" на борту

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