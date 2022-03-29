Российская ракета попала в хранилище нефтепродуктов в Ровенской области: вспыхнул пожар

Жертв и пострадавших нет.
В результате российского ракетного удара вечером 28 марта произошел пожар на предприятии для хранения горючего в Ровенской области.
Об этом сообщили в ГСЧС.
Разлива нефтепродуктов за пределы обвалования не произошло. По состоянию на утро 29 марта на месте происшествия работают спасатели ГСЧС. Продолжается тушение.
Жертв и пострадавших нет.
Напомним, что в понедельник, 28 марта, Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины поразили 17 воздушных целей российских оккупантов. Среди них две крылатые ракеты.
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