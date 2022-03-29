Российская ракета попала в хранилище нефтепродуктов в Ровенской области: вспыхнул пожар

Российская ракета попала в хранилище нефтепродуктов в Ровенской области: вспыхнул пожар

Жертв и пострадавших нет.

В результате российского ракетного удара вечером 28 марта произошел пожар на предприятии для хранения горючего в Ровенской области.

Об этом сообщили в ГСЧС.

Разлива нефтепродуктов за пределы обвалования не произошло. По состоянию на утро 29 марта на месте происшествия работают спасатели ГСЧС. Продолжается тушение.

Жертв и пострадавших нет.

Напомним, что в понедельник, 28 марта, Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины поразили 17 воздушных целей российских оккупантов. Среди них две крылатые ракеты.

Читайте также: