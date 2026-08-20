Российская ракета сорвала полет ВВС США в Антарктиду: самолет развернулся в небе

Самолет США (иллюстративное фото) / © wikimedia.org

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Военно-транспортный самолет ВВС США C-17 Globemaster, следовавший из Новой Зеландии в Антарктиду, был вынужден развернуться из-за предупреждения о потенциально опасной активности, связанной с запланированным запуском российской ракеты.

Об этом сообщает издание The Hill.

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Самолет с позывным ICE28 вылетел из Крайстчерча во вторник около 9:00 по местному времени, однако менее чем через три часа вернулся назад.

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Причиной стало авиационное сообщение NOTAM, которое Управление гражданской авиации Новой Зеландии разослало пилотам из-за возможной опасности в международном воздушном пространстве.

Как сообщили в ведомстве, сначала новозеландскую сторону проинформировали о «потенциально опасной деятельности», а затем уточнили, что Россия предупредила о запланированном запуске ракеты.

"Российское управление воздушным движением сообщило нам о запланированном запуске ракеты и связанной с этим потенциальной опасности для международного воздушного пространства", — заявили в Управлении гражданской авиации Новой Зеландии.

Речь идет об океаническом районе полетной информации, за который отвечает Новая Зеландия. Он охватывает около 30 млн. квадратных километров, преимущественно над международными водами южной части Тихого океана, Южного океана и Тасманового моря.

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Новозеландские власти определили опасную зону и выпустили соответствующее предупреждение для авиации. В то же время, NOTAM не запрещал полеты в этом районе — окончательное решение оставалось за операторами воздушных судов.

Рейс C-17 был частью зимней программы полетов ВВС США в Антарктиду. Такие самолеты ежегодно перевозят исследователей и необходимое оборудование между Крайстчерчем и американскими и новозеландскими антарктическими базами перед летним исследовательским сезоном.

Напомним, в ночь на 20 августа Россия массированно атаковала Киев и Киевскую область десятками баллистических ракет, ударными беспилотниками и крылатыми ракетами «Калибр». В Киеве прогремели многочисленные взрывы, погибли 12 человек, более 30 пострадавших, в столице и Киевской области вспыхнули пожары.

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