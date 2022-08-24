Российская ракета убила 11-летнюю девочку в Днепропетровской области

В результате обстрела Россией 24 августа Днепропетровской области погибла 11-летняя девочка.

Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко в Telegramm.

"Синельниковский район. В результате ракетных обстрелов погиб 11-летний ребенок. Нет оправдания российским убийцам. Просто не хватает слов", — написал он.

Напомним, ранее сообщалось, что Россия попала ракетой в жилой дом на Днепропетровщине, в котором находились дети. Детей извлекли из-под завалов разрушенного частного дома.

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