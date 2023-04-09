Российская ракета убила 11-летнюю дочь и отца, когда те спали: что известно о ночной атаке по Запорожью

В ночь на 9 апреля Россия нанесла удар по Запорожью, ракета попала в частный дом, погибли два человека: дочь и отец, мать удалось спасти.

Об этом рассказал секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев.

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"Российские террористы продолжают нести горе на Запорожскую землю. Ночью они обстреляли ракетами наш спящий город и унесли две человеческие жизни. Отец и дочь не стало, а мама госпитализирована в больницу ", — говорится в его сообщении.

По данным местных властей, оккупанты продолжают террор против мирного населения Запорожской области. За субботу, 8 апреля, в ГУНП поступило 26 сообщений о разрушении мирных объектов в Запорожском, Пологовском и Васильевском районах.

По информации спасателей, по состоянию на 8:00 поисково-спасательные работы завершены. На месте удара продолжают работать коммунальные и аварийно-спасательные службы города.

"Из-под завалов сотрудники ГСЧС спасли 46-летнюю женщину, которую передали врачам скорой. В результате вражеской атаки погибли 2 человека: 50-летний мужчина и его 11-летняя дочь. Спасатели оперативно ликвидировали возгорание и провели разбор конструкций и отдельных элементов", — говорится в сообщении ГСЧС в Запорожской области.

Ракетный удар по Запорожью 9 апреля

Напомним, ночью 9 апреля в Запорожье раздался взрыв. Как стало известно корреспондент ТСН.ua, Россия нанесла удар по городу. Ракета попала в жилой дом, где проживали три человека. Мужчина и ребенок 2012 года рождения погибли, а женщину удалось спасти.

В результате удара повреждены соседние дома — выбиты окна, разрушены крыши.

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