Российская ракета убила 19-летнего студента и двух преподавателей Черниговской политехники (фото)

Одна женщина возвращалась из церкви, другая – гуляла в парке с ребенком.

В результате российского ракетного удара по Чернигову 19 августа погибли два преподавателя и студент Национального университета Черниговская политехника: Светлана Кормильцина, Наталья Тория и Назар Ющенко.

О трагедии сообщили на официальной странице учебного заведения в Facebook.

"Приносим глубокие соболезнования всем родным и близким", — отметили в вузе.

Известно, что студенту Назару Ющенко из группы МАТ-221 было 19 лет. Парень имел успехи в учебе и был единственным ребенком в семье.

Назар Ющенко/Фото: Национальный университет "Черниговская политехника"

Погибшая Наталья Тория возвращалась из церкви, когда раздался взрыв. Женщина работала в директорате учебно-научного института архитектуры, дизайна и геодезии Черниговской политехники. В результате ракетного удара пострадала также ее дочь Татьяна, она находится в больнице.

Наталия Тория/Фото: Национальный университет "Черниговская политехника"

Старший преподаватель кафедры иностранной филологии Светлана Кормильцина погибла во время прогулки в парке с дочерью в центре Чернигова. О состоянии девочки не сообщается.

Реквизиты помощи семьям погибших опубликовала Черниговская политехника.

Светлана Кормильцина/Фото: Национальный университет "Черниговская политехника"

Напомним, в результате российской атаки по Чернигову также погибла шестилетняя София Голинская. Девочка была единственной и долгожданной дочерью у родителей.

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