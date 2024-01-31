Российская ракета убила семью в Днепре: домой вернулся защитник "Азовстали"

14 января россияне ударили ракетой в многоэтажку, где проживала семья защитника. Выжила только старшая дочь.

Во время масштабного обмена 31 января домой вернулся защитник "Азовстали" Захар, семью которой — жену, дочь и мать — убила российская ракета в Днепре.

Об этом сообщает Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.

"Он попал в руки российских террористов вместе со своей женой Татьяной после эвакуации из "Азовстали" в мае 2022 года. Меньше, чем через полгода женщину удалось обменять и вернуть в Украину. Татьяна поселилась вместе с двумя дочерьми в Днепре. Однако 14 января россияне вдарили ракетой в многоэтажку, где жила семья. Защитница погибла под завалами вместе с младшей дочерью и матерью мужчины", — говорится в сообщении.

Мужчина дома ждет старшая 19-летняя дочь Руслана.

Также среди уволенных:

медики, которые в сверхчеловеческих условиях спасали собратьев и гражданских на Мариупольском металлургическом комбинате и "Азовстали".

старший лейтенант, защищающий Украину с 2014 года, прошел Дебальцево и дважды удостоен ордена "За мужество".

двое родных братьев, солдат ВСУ Анатолий и Павел,

еще один защитник острова Змеиный.

Напомним, 31 января состоялся 5-й обмен военнопленными между Украиной и Россией. Во время крайнего обмена домой вернулись более 200 защитников.

Читайте ведущие новости дня:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.