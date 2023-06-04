Российская ракета убила Соню и Кирилла в детской комнате: трагическая история семьи из Умани (фото)

Отец и мать до сих пор не верят в то, что Кирилла и Сони больше нет.

Российские террористы в апреле 2023 г. ударили ракетой по многоэтажному жилому дому в Умани. Тогда на месте трагедии погибли 23 человека, среди которых шестеро детей. Семья Инны и Дмитрия Шульги потеряла двоих детей – Кирилла и Соню. Они родом из Луганска и когда там началась война, сначала два года жили в Сибири, впоследствии вернулись в Украину.

Об этом пишет "Суспильне".

Комната детей с 8 этажа провалилась в подвал

Инна и Дмитрий Шульги воспитывали троих детей – Кирилла, Соню и Мишу. 28 апреля российские террористы обстреляли многоэтажку в Умани, где жила семья. Тогда на месте трагедии среди погибших обнаружили тела Кирилла и Сони. Их нашли в подвале дома, откуда с 8 этажа обрушилась детская комната. Миша выжил, потому что ночевал тогда в комнате родителей.

Россияне в Умани убили брата и сестру / Фото: Суспільне

Прошло более месяца со дня трагедии, однако родители до сих пор тяжело переживают гибель детей, они пьют успокоительное и не могут поверить в произошедшее. Инна говорит, что желала своим детям хорошего будущего, но теперь ходит к ним на могилы.

"Бывает, идешь бананы покупаешь старшему сыну, а у нас уже их никто не ест. Сейчас в большой квартире живем, а нас уже трое. Хочешь что-то сказать: "Соня, подойди, пожалуйста", или сыну, а их уже нет", – говорит Дмитрий.

Отец Кирилла является российским пограничником

Кирилл в 2023 году должен был окончить школу. Он планировал поступить в институт на химический факультет. Парень любил учиться и мечтал о путешествиях. Дмитрий является отчимом Кирилла, его отец – российский пограничник.

Инна рассказала, что все началось после оккупации Луганска. Тогда их семья уехала и жила два года в Сибири, потом они вернулись в Украину. Они постоянно меняли места жительства и наконец-то поселились в Умани. Женщина говорит, что сообщила биологическому отцу Кирилла о трагедии.

"Он в шоке. Я ему писала: "Как так?" Он: "Инна, я не могу отказаться, я буду под статьей". Объясняет, что не воюет, что у него нет крови на руках. Говорю: "Ты понимаешь, нашего сына убили, нет его". У него там тоже есть семья и дети и он тоже за них боится, так же как за этого сына, которого теперь уже оплакивает. Говорит: "Мы сами не понимаем, что происходит". Вот так вот", — рассказывает Инна.

Семья из Умани на могилах своих детей. / Фото: Суспільне

Соня была творческим ребенком

Инна вспоминает, что ее дочь Соня была творческим ребёнком. Она любила танцевать, рисовать и общаться с другими детьми.

"Была очень творческим ребенком. Любила рисовать, танцевать, петь. Очень добрая, и все как-то без конфликтов у нее решалось. Просто наша принцесса", — говорит мать девочки.

Миша – это единственный ребенок, которому удалось выжить. Взрослые говорят, что он очень скучает по братику и сестричке, часто плачет и говорит, что ему их не хватает.

Семья из Умани тяжело переживает гибель двух детей

"Это мои родные. Смотри, сколько Софийке принесли игрушек. А это моя подруга Алина со своим братом. Этих теть и дядь я не помню, но мама говорит, наши соседи — они тоже погибли", — говорит мальчик на месте своего разрушенного дома.

В день трагедии Инна кричала: "Детки, мои детки"

Миша говорит, что в день трагедии он пытался успокоить маму, постоянно кричавшую с горя.

"Я открыла дверь и кричала: "Детки, мои детки!" Но их даже не было видно. Нам сказали, они моментально погибли", — вспоминает Инна.

Тела Кирилла и Сони обнаружили только на второй день. Их тела были изуродованы.

"Там узнавать было нечего. Ни рук, ни ног, искалеченное разорванное тело, головы не было. Ну как, она просто приплюснута была, сгорела. Дочку я уже наверняка на эмоциях перепутала. Потом осознала, это не моя. Показали другое тело и я увидела, что это она. У нее был крестик. Поисковик надел перчатки, прошелся по обгоревшей шее и нашел его", — говорит мать.

Теперь Инна носит серебряный крестик дочери. Она говорит, что ей до сих пор кажется, что ее дети живы и ждут ее дома.

"Я иногда закрываю глаза и вижу их. Вот пришла с работы, сын говорит: "Мама, привет. Дай я тебя поцелую". Дочь, как всегда танцует", — говорит мать.

Мать погибшей Сони носит ее крестик / Фото: Суспільне

Ракетный удар по многоэтажке.

Россияне в ночь на 28 апреля запустили ракету по жилому дому в Умани. Оккупанты почти полностью уничтожили один подъезд – это 27 квартир.

Из-за террористического акта страны-агрессора погибли 23 человека, среди которых есть шестеро детей. Тогда оккупанты в собственной квартире убили сразу три поколения одной семьи - женщину, ее дочерей и внуков.

30 апреля в городе похоронили несовершеннолетних сестру и брата, убитых российской ракетой. 11-летняя София Шульга училась в 6-м классе Уманской гимназии №5. Ее 17-летний брат Кирилл Писарев учился в 11 классе Уманского лицея №1.

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