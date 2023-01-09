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Российская ракета убила женщину на рынке в Харьковской области (фото)

Автор
Карина БондаренкоКарина Бондаренко
Дата публикации
Просмотры
1479
Время на прочтение
1 мин
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Российская ракета убила женщину на рынке в Харьковской области (фото)

Фото: Олег Синєгубов

Россия ударила ракетами по рынку в Харьковской области.

В результате российского ракетного удара по рынку в поселке Шевченково на Харьковщине 9 января погибла 60-летняя женщина.

Об этом сообщил глава Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов.

Всех пострадавших госпитализировали. Медики оказывают им помощь. Спасатели продолжают разбирать завалы.

Напомним, в Шевченково Харьковской области были ранены семь мирных жителей, среди них 13-летний ребенок. По предварительной информации, российская армия ударила по рынку из ЗРК С-300. Есть поврежденные магазины, разбиты окна в жилых домах рядом.

© Олег Синєгубов
Фото: Олег Синєгубов
© Олег Синєгубов
Фото: Олег Синєгубов
© Кирилл Тимошенко / Facebook
Фото: Кирилл Тимошенко / Facebook
© Кирилл Тимошенко / Facebook
Фото: Кирилл Тимошенко / Facebook
© Кирилл Тимошенко / Facebook
Фото: Кирилл Тимошенко / Facebook

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Дата публикации
Просмотры
1479
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