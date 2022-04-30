Российская ракета ударила по промзоне на Днепропетровщине (фото)

Российские оккупанты 30 апреля в очередной раз обстреляли Днепропетровскую область. Ракета ударила по промышленной зоне в Синельниковском районе.

Об этом сообщил глава областной военной администрации Валентин Резниченко.

"Второй "прилет". Снова Синельниковский район. Ракета попала в старую промзону. Разрушены здания. Никто не пострадал. Там никого и ничего не было", — написал он.

Напомним, утром 30 апреля российские оккупанты ударили ракетами по Днепропетровской области. Обстрелам подверглись фермерские склады в Синельниковском районе.

Фото: Валентин Резниченко

Фото: Валентин Резниченко

Фото: Валентин Резниченко

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