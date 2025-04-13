Российская ракета унесла жизни всей семьи Мартыненко в Сумах

Погибший учащийся 6-го класса Максим Мартыненко. / © Фото из социальных сетей

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После ракетной атаки на Сумы в Вербное воскресенье стало известно о гибели семьи Мартыненко. Среди жертв – ученик шестого класса Максим Мартыненко вместе со своими родителями.

Об этом сообщил Старосельский лицей, в котором учился мальчик.

© Фото из социальных сетей

"С сочувствием в сердцах сообщаем о трагической гибели нашего ученика Максима Мартыненко и его родителей. Коллектив учителей, работников и учеников глубоко унывает по поводу этой невыразимой потери. Как жаль осознавать, что мы больше не увидим Максима в стенах родного лицея", - говорится в официальном заведении.

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Среди жертв сегодняшней ракетной атаки по центру Сум – известная музыкант, артистка оркестра Сумского академического театра драмы и музыкальной комедии имени М.М. Щепкина Елена Когут.

Напомним, что сегодня, 13 апреля, РФ нанесла ракетный удар по центру города Сумы . В результате атаки, по последним данным, погибли 32 человека, в том числе двое детей.