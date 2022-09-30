Российская ракета уничтожила автобусы в Днепре: на популярных маршрутах затруднено движение

Российская ракета попала в городское АТП, в результате сгорели 52 автобуса, еще 98 пострадали.

Из-за ракетного удара в Днепре движение автобусных маршрутов №73, №87А, №101А, №106, №107, №146А и №146Б будет затруднено.

Об этом сообщили в департаменте транспорта и транспортной инфраструктуры горсовета.

"В ближайшие дни вышеупомянутые маршруты будут работать в оперативном режиме, без соблюдения интервалов", — обещают чиновники.

Расписание движения маршрутных автобусов можно узнать в официальном чате транспортного департамента в Телеграм.

Напомним, в результате российского ракетного удара "Искандерами" по Днепру в ночь на 30 сентября погиб один человек, еще пять — ранены. В городе повреждены несколько многоэтажек, гимназия, магазин и административные здания.

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