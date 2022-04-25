"Российская ракета уничтожила мой мир": житель Одессы, который потерял жену и ребенка, рассказал о трагедии

Российские оккупанты в субботу, 23 апреля, ракетами обстреляли жилой дом в Одессе.

Из-за этого погибли 8 человек, среди которых 3-месячный младенец, его мать и бабушка. Отец ребенка в момент трагедии был в магазине.

Об этом пишет BBC.

Юрий Глодан, потерявший ребенка и жену, рассказал, что в тот день он вышел в магазин. На улице он узнал об обстреле его дома. Мужчина стоял перед горящим помещением и просил полицию пустить его внутрь. Когда он пришел домой, нашел там тело жены, ее матери и 3-месячной Киры.

Юрий рассказал, что он с супругой Валерией вместе прожил 9 лет.

"Она была прекрасной мамой, подругой, со всеми лучшими качествами. Такую, как Валерия, мне невозможно будет найти. Она была идеальной. Такого человека можно встретить только раз в жизни, и это подарок от Бога", — говорит Юрий.

За месяц до начала нападения РФ на Украину у пары родилась дочь Кира. Супруги этому очень радовались и были счастливы.

"Мы были очень счастливы, когда она родилась. Я был в роддоме, когда она родила. Мне очень тяжело сейчас осознавать, что моей дочери и жены уже нет. Весь мой мир вчера уничтожила российская ракета. Происходящее – это горе для моей семьи, для нашего города, для Украины, это горе для всей цивилизации. Я надеюсь, что наша история поможет остановить эту войну", — сказал Юрий.

Напомним, уже вторые сутки к месту трагедии одесситы несут цветы и мягкие игрушки, ведь здесь одним выстрелом рашисты убили всю семью – бабушку, мать и трехмесячную девочку Киру. Отец девочки уцелел, потому что незадолго до обстрела вышел в магазин, а когда вернулся – на месте квартиры была дыра, а семья погибла.