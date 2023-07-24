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Российская ракетная атака на портовую инфраструктуру: практически 30 кораблей бросили якорь и стоят в ожидании

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
Дата публикации
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Российская ракетная атака на портовую инфраструктуру: практически 30 кораблей бросили якорь и стоят в ожидании

После ракетной атаки РФ остановились практически 30 кораблей. / Фото: УНИАН

Дунай является жизненно важным альтернативным маршрутом для украинского зерна.

После российской ракетной атаки на портовую инфраструктуру вблизи Измаильского морского порта бросили якорь почти 30 кораблей, в том числе танкеры-химовозы.

Об этом пишет Reuters.

Как отмечается, Дунай является жизненно важным альтернативным маршрутом для украинского зерна после прекращения "зернового соглашения".

Издание на основе данных слежки за судами аналитической компании MarineTraffic заключило, что из-за ракетной атаки остановились 29 судов, среди которых танкеры-химовозы. Еще три судна бросили якорь вдоль водного пути, ведущего к терминалу Рени-Одесса.

Источники агентства отмечают, что покрытие военных рисков для портов Украины, которое являлось частью предварительного зернового соглашения, приостановлено.

Напомним, что Зеленский заявил о необходимости "воздушного щита" после удара по Одессе.

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Дата публикации
Просмотры
28к
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