Российская разведка осуществляла хакерские атаки на транспортные компании Украины и Польши — CNN

Хакерские атаки на украинские и польские транспортные компании, совершенные в прошлом месяце, осуществляла российская разведка.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на заявление корпорации Microsoft.

В заявлении указывается, что это был редкий публичный пример возможного российского взлома, который связан с войной и нанес ущерб стране-члену НАТО.

В Microsoft заявили, что атаку, скорее всего, совершали хакеры, работающие на военную разведку ГРУ. Эта же группа хакеров вызвала частичное отключение электроэнергии в некоторых частях Украины в 2015 и 2016 годах.

В момент вторжения России в Украину в феврале 2022 года другие российские хакеры уничтожили данные украинских правительственных подрядчиков, работавших также в Латвии и Литве, ранее эту кибератаку считали сбоем в работе системы.

Напомним, ранее в СБУ заявили, что Россия ежедневно осуществляет кибератаки на энергетические объекты Украины.

Также мы информировали, что Министерство финансов США отразило кибератаки пророссийской хакерской группы в прошлом месяце, предотвратив сбои.

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