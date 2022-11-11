Российская разведка осуществляла хакерские атаки на транспортные компании Украины и Польши — CNN

Атаку совершали хакеры, работающие на российскую разведку
Хакерские атаки на украинские и польские транспортные компании, совершенные в прошлом месяце, осуществляла российская разведка.
Об этом сообщает CNN со ссылкой на заявление корпорации Microsoft.
В заявлении указывается, что это был редкий публичный пример возможного российского взлома, который связан с войной и нанес ущерб стране-члену НАТО.
В Microsoft заявили, что атаку, скорее всего, совершали хакеры, работающие на военную разведку ГРУ. Эта же группа хакеров вызвала частичное отключение электроэнергии в некоторых частях Украины в 2015 и 2016 годах.
В момент вторжения России в Украину в феврале 2022 года другие российские хакеры уничтожили данные украинских правительственных подрядчиков, работавших также в Латвии и Литве, ранее эту кибератаку считали сбоем в работе системы.
Напомним, ранее в СБУ заявили, что Россия ежедневно осуществляет кибератаки на энергетические объекты Украины.
Также мы информировали, что Министерство финансов США отразило кибератаки пророссийской хакерской группы в прошлом месяце, предотвратив сбои.
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