Российская сторона рассматривает переговоры в Стамбуле как "положительное продвижение вперед" — Лавров

Российская сторона рассматривает переговоры в Стамбуле как "положительное продвижение вперед" — Лавров

Он назвал переговоры "существенным прогрессом".

Российская сторона рассматривает переговоры в Стамбуле, которые состоялись накануне утром, как “позитивное продвижение вперед”.

Об этом сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

“Мы расцениваем результаты переговоров как позитивное продвижение вперед. Это еще не окончательный результат, но то, что украинские переговорщики подтвердили необходимость обеспечения ни ядерного оружия, ни блокового статуса Украины. Подтвердили необходимость обеспечения своей безопасности вне рамок Североатлантического Альянса”, — сообщил Лавров.

Он также назвал все это “существенным прогрессом” и добавил, что “украинские коллеги понимаю, что вопросы Крыма Донбасса окончательно решены”.

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