Российская военная колонна направляется в сторону Донбасса — CNN

Россия продолжает накапливать военные силы в Донецкой области.

Агентство CNN получило данные геолокации видео, опубликованное в понедельник в социальных сетях, на котором снята большая колонна российской военной техники возле поселка Матвеев Курган, в Ростовской области.

По данным видео, колонна направляется на северо-запад в сторону Донбасса.

Высокопоставленный украинский чиновник в понедельник также заявил, что российское наступление на украинском Донбассе уже началось, предупредив, что Россия продолжает накапливать силы в регионе.

"По моему мнению, это большое наступление (на Востоке – ред.) уже началось. Мы должны понимать, что это не будет повторения 24 февраля. Большое наступление де-факто уже началось", – сказал советник министра внутренних дел Вадим Денисенко.

Украинские и западные официальные лица заявили последние дни, что они наблюдают за передислокацией российских войск на Донбасс после серьезных неудач Москвы в попытках захватить Киев.

По словам Денисенко, пока больших битв, о которых так много говорят в последние дни, нет, но можно сказать, что наступление уже началось.

Напомним, по данным британской разведки, бои на Востоке Украины усилятся в течение следующих 2-3 недель.

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