"Российская военная машина только разогревается": Берлинская о войне дронов и проблемах Украины

Известная украинская волонтер и общественный деятель Мария Берлинская проанализировала войну дронов в Украине. Она отметила, что сейчас "российская военная машина только разогревается".

Об этом она сказала в интервью ютуб-каналу "Пряма червона"

"Мы не можем говорить сугубо о дронах, как технологиях в вакууме. Это — взаимосвязанные вещи с РЭБ, разведкой, другими системами. Об этом нужно говорить в комплексе. Мы во многом воюем с зеркалом в плане технологий и изобретений. Многие решения идентичны или очень похожие", — отметила она.

Берлинская подчеркнула, что россиянам удалось локализовать производство "Шахедов", FPV-дронов и РЭБов.

"Если мы говорим о локализации производства, то по-моему, у них это поставлено лучше, потому что они сумели сейчас локализовать производство "Шахедов". Они максимально локализуют производство FPV-дронов. У них хорошо поставлена работа по так называемому "окопному РЭБу", РЭБ для техники. Поскольку мы работаем дронами по технике, они начали производить серийно РЭБ, который ставится на тот же танк или БМП. Российская военная машина только разогревается, санкции должным образом не сработали. Перекрыть цепочки поставок, технологий должным образом не удалось", — отметила волонтер.

Мария Берлинская добавила, что Украине в таких условиях нужно постоянно искать способы противостоять этому.

"Нам нужно постоянно искать контрмеры, исходить из позиции, что это невозможно вытянуть на волонтерских плечах. Должна быть вовлеченность власти, но все не может держаться на Минцифре. Это должно быть приоритетом государственной оборонной политики", — подчеркнула она.

Напомним, разведка Британии оценила ситуацию на фронте.

Читайте также: