Российская военная машина в разгаре, оккупанты быстро восстанавливают силы — министр иностранных дел Литвы

Военная промышленность России в полном разгаре. И агрессор способен быстро восстановить свои потери на поле боя.

Об этом заявил министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис во время совместной пресс-конференции с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой 27 января.

Он рассказал, что услышал от официальных лиц в Киеве, что ситуация на фронте очень тяжелая. Российская промышленная машина крутиться в ритме войны. Несмотря на то, что каждый день уничтожается или повреждается до 100 единиц российского тяжелого вооружения, иногда уже на следующий день "некоторые из них снова в бою с поднятыми гусеницами".

"Ситуация действительно сложная, ни один собеседник в Министерстве обороны или где-либо не дает оснований полагать, что сейчас они ожидают больших прорывов или как-то хотят нас успокоить или подготовить к более легкому будущему", — заявил Ландсбергис.

Министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис / Фото: Associated Press

Успех украинцев, по его словам, напрямую связан с поддержкой Запада. Глава литовской дипломатии отмечает, что от поддержки Украины от союзников зависит "непосредственная ситуация на линии фронта".

"Мы боремся с очень, очень сильным врагом в промышленном плане. Это требует полной поддержки Запада. Промышленной, политической, финансовой, экономической, какой бы она ни была", — добавил Ландсбергис.

Напомним, военный эксперт Владислав Селезнев рассказал, что Россия продолжает попытки наступления на позиции украинских военных, несмотря на неблагоприятные погодные условия. В таких условиях решающим на поле боя станет то, какая из стран будет иметь больше ресурсов для ведения войны.

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