Министр иностранных дел РФ в очередной раз пригрозил применить ядерное оружие, отвечая на вопрос о фейковых "референдумах" на оккупированной территории Украины.

На пресс-конференции в ООН глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что все российские законы и доктрины, включая ядерную, будут распространяться и на присоединенные через фейковые "референдумы" территории Украины в случае их закрепления в Конституции России.

Заявление министра цитирует российское агентство "Интерфакс".

"Вся территория Российской Федерации, которая закреплена и дополнительно может быть закреплена в Конституции Российской Федерации, безусловно, находится под полной защитой государства, это абсолютно естественно. Все законы, доктрины, концепции, стратегии Российской Федерации распространяются на всю его территорию", — говорится в процитированном ответе Лаврова на вопросы журналиста по поводу планов присоединения "новых территорий".

Комментируя заявления о неизбежном ответе США в случае "присоединения" к России оккупированных территорий, Лавров отметил, что не желает "заниматься какими-то мрачными прогнозами".

В то же время глава МИД РФ заявил, что "поставляя оружие Киеву, США и Евросоюз и НАТО не могут претендовать на статус нейтральных, то есть не могут претендовать на то, что они не участвуют в конфликте".

По его словам, Соединенные Штаты отправляют в Украину оружие, предоставляют разведывательные и спутниковые данные, а это означает, что они уже "являются стороной конфликта".

Напомним, ранее на заседании Генассамблеи ООН, рассказывая о псевдореферендумах на оккупированных территориях Украины, глава МИД РФ Сергей Лавров во время пересчета украинских регионов первой из областей назвал Лаосскую.

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