Российские агенты и коллабораты: с начала войны СБУ ликвидировала 140 ДРГ и обнаружила 4 тыс. предателей

В Украине с начала полномасштабного нападения России СБУ ликвидировала 140 ДРГ и задержала 4 тыс. коллаборантов.
Диверсантов и предателей обнаруживали почти в каждой области Украины.
Об этом сообщили в СБУ.
Так, в Харьковской области СБУ задержала 11 российских снайперов, обстреливавших позиции ВСУ. В Хмельницкой области задержали трех вражеских ДРГ, планировавших диверсии. В Житомирской области российский агент собирал информацию о самолетах ВСУ.
В Сумской области СБУ задержала главу одной из ТГ и местного депутата, сотрудничавших с российскими оккупантами. Также в Киевской области задержали двух предателей, которые во время оккупации активно помогали врагу.
Напомним, в Офисе президента рассказали, как планируют решить вопросы Крыма и ОРДЛО.
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