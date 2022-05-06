Российские агенты и коллабораты: с начала войны СБУ ликвидировала 140 ДРГ и обнаружила 4 тыс. предателей

Российские агенты и коллабораты: с начала войны СБУ ликвидировала 140 ДРГ и обнаружила 4 тыс. предателей

В Украине с начала полномасштабного нападения России СБУ ликвидировала 140 ДРГ и задержала 4 тыс. коллаборантов.

Диверсантов и предателей обнаруживали почти в каждой области Украины.

Об этом сообщили в СБУ.

Так, в Харьковской области СБУ задержала 11 российских снайперов, обстреливавших позиции ВСУ. В Хмельницкой области задержали трех вражеских ДРГ, планировавших диверсии. В Житомирской области российский агент собирал информацию о самолетах ВСУ.

В Сумской области СБУ задержала главу одной из ТГ и местного депутата, сотрудничавших с российскими оккупантами. Также в Киевской области задержали двух предателей, которые во время оккупации активно помогали врагу.

Напомним, в Офисе президента рассказали, как планируют решить вопросы Крыма и ОРДЛО.

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