Российские агрессоры обстреляли частный сектор Харькова: подробности

В настоящее время на месте работают спасатели, информация о повреждениях и пострадавших уточняется.
В результате обстрела российскими захватчиками города Харькова и области, который они совершили вечером, 22 апреля, одна из ракет попала в частный сектор в с. Котляры Харьковского района.
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
Он заявил, что сейчас на месте работают спасатели, информация о повреждениях и пострадавших уточняется.
"В Харькове есть попадание в объект гражданской инфраструктуры, спасатели укротят масштабный пожар. Предварительно, зафиксировано по меньшей мере 5 "прилетов" в городе и области", — сообщил Синегубов.
В свою очередь мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что российские захватчики обстреляли объекты гражданской инфраструктуры в Новобаварском районе.
"Также зафиксированы удары по Слободскому и Основянскому районам. В обоих случаях под обстрелом были гражданские объекты", — сообщил мэр.
Напомним, ранее сообщалось, что российские захватчики, вечером, 22 апреля, обстреляли город Харьков.
Кроме того, мы ранее информировали, что в ночь на субботу, 22 апреля, около 01:35 российская оккупационная армия сбросила управляемую авиабомбу на приграничья Черниговской области.
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