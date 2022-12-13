Российские атаки дронами: обозреватель оценил, смогут ли оккупанты истощить украинскую ПВО

Россия могла модернизировать эти дроны, чтобы их можно было использовать зимой.

Сможет ли Россия атаками дронов истощить украинские силы ПВО – зависит от того, сколько у нее и Ирана этих беспилотников. Изготовлять они могут "некритическое" количество БПЛА.

Об этом военно-политический обозреватель Александр Коваленко рассказал в интервью изданию "Главред".

Прежде всего, он объяснил возобновление Россией атак по Украине дронами-камикадзе. Так, Москва просто могла получить новую партию беспилотников от Тегерана. Россия также могла приостановить использование этих БПЛА из-за зимней погоды, ведь они очень примитивны.

"Поэтому именно в зимний период были опасения по поводу того, что их двигатель может не работать при низких температурах. (…) Россияне их модернизировали, установили блоки ГЛОНАСС – а это некая спутниковая связь, – что значительно увеличило точность и эффективность использования Shahed-136. Не исключаю и того, что Россия модернизировала эти дроны, чтобы их можно было использовать в зимний период", – рассказал Коваленко.

Что касается возможностей украинской ПВО против дронов-камикадзе, то обозреватель подчеркнул, что сбивать удается почти все эти аппараты. Так, у Украины есть эффективные алгоритмы, позволяющие бороться с беспилотниками. Поэтому такой большой угрозы, как в первые дни, уже нет.

"Смогут ли они летать зимой – может и да, но это никоим образом не меняет возможности наших комплексов ПВО уничтожать эти БПЛА", – сказал эксперт.

Он добавил – то, сможет ли Россия истощить украинскую ПВО атаками дронов – зависит от того, сколько их есть у страны-агрессора и Ирана. Коваленко заверил, что они могут производить "некритическое" количество беспилотников.

"К тому же наша ПВО, в первую очередь, использует комплексы малой и средней дальности действия, поэтому это не будет истощением до того уровня, чтобы мы не смогли сбивать крылатые ракеты", — пояснил Коваленко.

Напомним, несколько недель оккупанты практически не использовали иранские дроны для атак Украины, вероятно, из-за их нехватки. Однако РФ уже могла получить новую партию БПЛА, рассказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. Он также отметил, что на интенсивность атак дронами влияет погода.

Игнат также призвал украинцев не игнорировать воздушные тревоги, ведь украинская ПВО не может сбивать российские и иранские баллистические ракеты.

Полетели иранские дроны из новой партии; на Бахмут - невиданная атака - Александр Коваленко

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