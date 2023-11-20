Российские атаки по энергообъектам с воздуха: Украина создала три уровня защиты

"Укрэнерго" сформировало задачи на проектирование и строительство защитных конструкций.
Готовясь к возможным атакам России, правительство и Генштаб приняли решение о защите объектов энергетической инфраструктуры в три уровня.
Об этом сообщает Госагентство восстановления.
"Укрэнерго" сформировало задачи на проектирование и строительство, а проектные решения согласовали с Генеральным штабом Вооруженных Сил и ГСЧС. Защита энергообъектов состоит из следующих уровней:
- Первый уровень – сооружение габионов и биг-бегов. На сегодняшний день защищается 90 объектов в 21 области от обломков дронов и ракет.
- Второй уровень – защита от дронов и шахедов. Строящиеся бетонные конструкции вокруг основной сети Укрэнерго. Защищаются 22 подстанции и 63 автотрансформатора в 14 областях.
- Третий уровень – защита от ракет. Защищаются 22 подстанции от прямого попадания мощнейшими ракетами в 14 областях.
"При проектировании используются исходные данные от ГШ, руководство для инженерных войск и международные нормативные документы, полученные от специализированных специалистов во время прохождения обучения в Британии по нормативам и стандартам Британии и США", — говорится на сайте ведомства.
Напомним, ранее госпожа США Бриджит Бринк сообщила, что Америка и Британия работают над защитой энергосистемы Украины.
Читайте также: