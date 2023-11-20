Российские атаки по энергообъектам с воздуха: Украина создала три уровня защиты

"Укрэнерго" сформировало задачи на проектирование и строительство защитных конструкций.

Готовясь к возможным атакам России, правительство и Генштаб приняли решение о защите объектов энергетической инфраструктуры в три уровня.

Об этом сообщает Госагентство восстановления.

"Укрэнерго" сформировало задачи на проектирование и строительство, а проектные решения согласовали с Генеральным штабом Вооруженных Сил и ГСЧС. Защита энергообъектов состоит из следующих уровней:

Первый уровень – сооружение габионов и биг-бегов. На сегодняшний день защищается 90 объектов в 21 области от обломков дронов и ракет.

– сооружение габионов и биг-бегов. На сегодняшний день защищается 90 объектов в 21 области от обломков дронов и ракет. Второй уровень – защита от дронов и шахедов. Строящиеся бетонные конструкции вокруг основной сети Укрэнерго. Защищаются 22 подстанции и 63 автотрансформатора в 14 областях.

– защита от дронов и шахедов. Строящиеся бетонные конструкции вокруг основной сети Укрэнерго. Защищаются 22 подстанции и 63 автотрансформатора в 14 областях. Третий уровень – защита от ракет. Защищаются 22 подстанции от прямого попадания мощнейшими ракетами в 14 областях.

"При проектировании используются исходные данные от ГШ, руководство для инженерных войск и международные нормативные документы, полученные от специализированных специалистов во время прохождения обучения в Британии по нормативам и стандартам Британии и США", — говорится на сайте ведомства.

Напомним, ранее госпожа США Бриджит Бринк сообщила, что Америка и Британия работают над защитой энергосистемы Украины.

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