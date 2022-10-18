Российские атаки по энергосистеме: Зеленский отметил работу зенитчиков и IRIS-T

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил зенитчиков за сбивание российских ракет и дронов 18 октября и отметил работу немецкой системы IRIS-T.

Об этом глава государства сказал в видеообращении.

"Сегодня продолжилась битва за нормальную жизнь для наших людей. Были новые российские атаки против нашей энергосистемы. Часть российских дронов и ракет удалось сбить", – сообщил президент.

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"Снова спасибо за это нашим зенитчикам, нашим Воздушным силам. В частности, спасибо 138-й Днепровской зенитной ракетной бригаде за сбитие четырех "Калибров". Есть хорошие результаты и у других наших защитников неба. Отмечу сегодня еще Херсонскую зенитную ракетную бригаду за сбитие Су-25", – сказал Зеленский.

Он также поблагодарил всех партнеров, которые помогают Украине с противовоздушной и противоракетной обороной.

"Например, очень хорошо показала себя немецкая IRIS-T. Это действительно эффективная система. Работаем с партнерами, чтобы дать еще большее защиты украинскому небу", – сообщил глава государства.

Что известно об обстрелах 18 октября

Российские военные 18 октября обстреляли ракетами и атаковали дронами Киев, Житомир, Харьков, Днепр, Запорожье и Кривой Рог. Зафиксированы попадания в объекты энергетической инфраструктуры. В результате ударов возникли перебои с водой и светом, есть пострадавшие.

Заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко предупредил, что в Украине "в ближайшем будущем будут тяжелые времена", а из-за ударов РФ по критической и энергетической инфраструктуре возможны веерные отключения.

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