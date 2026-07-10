Российские атаки побили страшный антирекорд: июнь стал самым смертоносным для гражданских

Война в Украине / © Associated Press

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В июне в результате российских атак в Украине погибли по меньшей мере 265 мирных жителей, еще 1816 получили ранения. Это самый высокий месячный показатель гражданских потерь в Украине с начала полномасштабного вторжения России.

Об этом заявила заместитель генерального секретаря ООН по политическим вопросам Розмари ДиКарло, передает Die Zelt.

По ее словам, это самый высокий месячный показатель потерь среди гражданского населения с начала полномасштабной войны.

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Еще в мае количество жертв среди мирных жителей достигло самого высокого уровня с апреля 2022 года. Предварительные данные Управления Верховного комиссара ООН по правам человека свидетельствуют о том, что в июне ситуация еще больше ухудшилась.

Окончательные данные за июнь должны быть обнародованы в конце июля.

"Похоже, эта тревожная тенденция сохранится и в июле", - сказала ДиКарло.

Она напомнила, что только в течение последней недели Россия осуществила три волны воздушных атак по Киеву и другим украинским городам.

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По данным ООН, с начала полномасштабной войны в Украине подтверждено гибель не менее 16 402 гражданских, среди них 802 ребенка. Еще 48428 человек были ранены.

В ООН подчеркивают, что реальные цифры, вероятно, гораздо выше.

"Любое нападение на гражданскую и гражданскую инфраструктуру, где бы оно ни происходило, является явным нарушением международного гуманитарного права и должно немедленно прекратиться", - заявила ДиКарло.

Отдельно в ООН сообщили, что за первые шесть месяцев 2026 года на территории России, по имеющимся данным, погибли 250 гражданских, еще 1596 были ранены.

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Ранее мы писали, что оккупанты усилили атаки на общественный транспорт. Глава Херсонской МВА отметил, что оккупанты целенаправленно охотятся на маршрутки с людьми. Поэтому в месте временно ограничены некоторые маршруты. Водители также ездят с РЭБами, в городе есть сетки для защиты от БПЛА.

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